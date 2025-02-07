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Регион
7 февраля, 14:59

Момент ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» попал на видео

Kan показал видео момента ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

Обложка © Kan

Обложка © Kan

Момент ликвидации Хасана Насраллы, бывшего генерального секретаря ливанской группировки «Хезболла», был зафиксирован на видео, опубликованном телеканалом Kan.

Для проведения удара, вероятно, использовалась американская противобункерная ракета BLU-109, способная пробивать землю на глубину до 60 метров и взрываться внутри. На записях видно, как мужчина садится на мотоцикл, когда снаряд поражает землю и детонирует. Жертва пыталась спастись, но её быстро окутало облако пыли и осколков.

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Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был убит в результате израильского удара по Бейруту 28 сентября. С момента своего назначения в 1992 году он возглавлял организацию. В ходе авиаудара также погибла его дочь Зейнаб. Армия обороны Израиля сбросила более 80 бомб на Ливан, что привело к разрушению как минимум четырех семиэтажных жилых зданий.Через несколько дней иранские ракеты, украшенные портретами убитых, обстреляли Израиль, повредив две базы ВВС и штаб «Моссада».

Марина Фещенко
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