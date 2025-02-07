Момент ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» попал на видео

Для проведения удара, вероятно, использовалась американская противобункерная ракета BLU-109, способная пробивать землю на глубину до 60 метров и взрываться внутри. На записях видно, как мужчина садится на мотоцикл, когда снаряд поражает землю и детонирует. Жертва пыталась спастись, но её быстро окутало облако пыли и осколков.