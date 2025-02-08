Офис Нетаньяху назвал «ужасающим» вид заложников после 500 дней плена в Газе

В Израиле канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что освобождённые радикалами ХАМАС израильтяне, содержащиеся в заложниках в секторе Газа более 500 дней, выглядят «ужасающими». Об этом говорится на сайте офиса политика.

«Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи», — указано в тексте.