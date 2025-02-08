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Регион
8 февраля, 14:32

Офис Нетаньяху назвал «ужасающим» вид заложников после 500 дней плена в Газе

В Израиле канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что освобождённые радикалами ХАМАС израильтяне, содержащиеся в заложниках в секторе Газа более 500 дней, выглядят «ужасающими». Об этом говорится на сайте офиса политика.

«Правительство Израиля обнимает троих вернувшихся. Их семьи были уведомлены ответственными органами о том, что они присоединились к нашим силам... Мы не оставим без ответа ужасающие кадры, которые увидели сегодня. Правительство вместе со всеми силами безопасности будет сопровождать их и их семьи», — указано в тексте.

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Напомним, что в январе было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем, ХАМАС, Катаром и США. Это соглашение предполагает поэтапный обмен пленными между сторонами конфликта – 1890 палестинцев в обмен на 34 заложника ХАМАС. 8 февраля сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) получили от представителей боевого крыла палестинского движения ХАМАС трёх израильских заложников.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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