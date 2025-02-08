ХАМАС хочет создать альянс против Трампа из-за угроз оккупировать Газу

Лидеры ХАМАС рассчитывают, что президент США Дональд Трамп не всерьёз говорил о переселении палестинцев из Газы. Члены палестинского движения не позволят, чтобы нога американского солдата ступила на территорию Газы. Об этом заявил представитель организации Сами Абу Зухри в беседе с турецкой газетой Hürriyet.

«Мы надеемся, что эти слова несерьёзны. Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления Трампа несправедливыми и оскорбительными для нашего народа и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу», — подчеркнул он.