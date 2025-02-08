ХАМАС хочет создать альянс против Трампа из-за угроз оккупировать Газу
ХАМАС после заявлений Трампа обещало не дать США оккупировать Газу
Лидеры ХАМАС рассчитывают, что президент США Дональд Трамп не всерьёз говорил о переселении палестинцев из Газы. Члены палестинского движения не позволят, чтобы нога американского солдата ступила на территорию Газы. Об этом заявил представитель организации Сами Абу Зухри в беседе с турецкой газетой Hürriyet.
«Мы надеемся, что эти слова несерьёзны. Мы уже много лет боремся против израильской оккупации и, естественно, не допустим новой оккупации. Мы считаем заявления Трампа несправедливыми и оскорбительными для нашего народа и мы ни при каких обстоятельствах не позволим силам Трампа войти в Газу», — подчеркнул он.
Абу Зухри также предложил создать альянс, который будет противостоять политике Трампа, предотвращая его попытки напасть и получить контроль над Газой. Новый блок должен донести до агрессоров, включая Трампа, что народы этого региона не являются собственностью. Американскому лидеру нужно уважать суверенитет и права палестинцев, если он хочет защитить американские интересы, заключил представитель ХАМАС.
Напомним, что Дональд Трамп ранее заявил, что США получат контроль над Газой и займутся её восстановлением, когда Израиль завершит там свою военную операцию. Однако прежде анклав надо стереть с лица Земли, так как регион не пригоден для жизни. Всех жителей политик предложил переселить в Египет и Иорданию. Власти Палестины предложили Трампу умерить аппетиты, добавив, что государство не продаётся.
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