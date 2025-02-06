«Не продаёмся»: Власти Палестины не оценили идею Трампа о контроле США над Газой

Палестина — не является инвестиционным проектом, земли этого ближневосточного региона не продаются. Об этом сообщает агентство WAFA, ссылаясь на заявление официального представителя президента государства Набиля Абу Рудейны.

«Палестина с её землями, историей и святыми местами не продаётся и не является инвестиционным проектом», — указал он.