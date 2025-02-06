«Не продаёмся»: Власти Палестины не оценили идею Трампа о контроле США над Газой
Представитель президента Рудейна: Палестина не является инвестиционным проектом
Палестина — не является инвестиционным проектом, земли этого ближневосточного региона не продаются. Об этом сообщает агентство WAFA, ссылаясь на заявление официального представителя президента государства Набиля Абу Рудейны.
«Палестина с её землями, историей и святыми местами не продаётся и не является инвестиционным проектом», — указал он.
Рудейна отметил, что права палестинцев «не подлежат переговорам». Кроме того, они не являются «разменной монетой».
Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США займутся территорией сектора Газа, включая его восстановление. Перед этим республиканец предложил полностью уничтожить анклав, считая его непригодным для проживания. Кроме того, Трамп захотел переселить палестинцев в Египет и Иорданию. По его словам, сейчас регионы отказываются принимать эту идею, но в итоге согласятся с ней. Позднее Трамп предложил Израилю отдать сектор Газа США после завершения конфликта.
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