СМИ сообщили о гибели израильского заложника в плену ХАМАС
12-й канал: Один из израильских заложников, похищенных ХАМАС, скончался в плену
Один из заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС и увезённых на территорию сектора Газа, скончался в плену. Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, ему было 86 лет.
«Сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года», — сообщает телеканал со ссылкой на заявление представителей кибуца Кисуфим.
Накануне сообщалось, что ХАМАС отложил освобождение очередных израильских заложников. Представитель группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда назвал в качестве причины нарушение Израилем режима прекращения огня.
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