СМИ сообщили о гибели израильского заложника в плену ХАМАС

Один из заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС и увезённых на территорию сектора Газа, скончался в плену. Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, ему было 86 лет.

«Сегодня утром получили известие об убийстве в плену у ХАМАС нашего дорогого друга Шломо Мансура, 86 лет, который был похищен из своего дома в кибуце Кисуфим в результате террористического нападения ХАМАС 7 октября 2023 года», — сообщает телеканал со ссылкой на заявление представителей кибуца Кисуфим.