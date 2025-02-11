Трамп потребовал вернуть заложников до полудня субботы и пригрозил ХАМАС адом

Президент США Дональд Трамп призвал радикальное палестинское движение ХАМАС освободить всех заложников до полудня субботы, в противном случае режим прекращения огня в Газе окажется под угрозой, и «начнётся ад». Об этом он сообщил в ходе общения с прессой в Белом доме, передаёт New York Post.

«Я бы сказал, что их следует вернуть к 12 часам дня в субботу. А если их не вернуть — всех, не по частям, не по два и по три и по четыре — к субботе к 12 часам дня. И после этого, я бы сказал, начнётся настоящий ад», — добавил Трамп.

При этом американский лидер не стал раскрывать подробные действия США, если ХАМАС не выполнит это требование.

«Увидим, что произойдёт», — ответил Трамп.