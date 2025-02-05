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Регион
5 февраля, 02:39

Трамп пригрозил жёсткими мерами, если ХАМАС не освободит всех заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к более агрессивным действиям, если палестинское движение ХАМАС не продолжит освобождать удерживаемых заложников. Это заявление он сделал во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.

По словам Трампа, американская сторона активно работает над возвращением всех заложников, и процесс идёт практически по запланированному графику. Однако, если этот вопрос не будет решён полностью, Штаты могут ужесточить свою позицию. Президент США подчеркнул, что его спецпосланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и его команда работают круглосуточно, стремясь добиться освобождения людей.

«Уиткофф и его группа работают 24 часа в сутки, они хотят их освободить, им были даны обещания. И мы увидим, будут ли выполнены эти обещания. Но нам нужны все заложники», — заявил глава Белого дома.

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Напомним, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В тот же день движение ХАМАС освободило первую группу заложников. Израиль в ответ отпустил 90 палестинских заключённых.

Обложка ©

flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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