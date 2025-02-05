Трамп пригрозил жёсткими мерами, если ХАМАС не освободит всех заложников

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к более агрессивным действиям, если палестинское движение ХАМАС не продолжит освобождать удерживаемых заложников. Это заявление он сделал во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.

По словам Трампа, американская сторона активно работает над возвращением всех заложников, и процесс идёт практически по запланированному графику. Однако, если этот вопрос не будет решён полностью, Штаты могут ужесточить свою позицию. Президент США подчеркнул, что его спецпосланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и его команда работают круглосуточно, стремясь добиться освобождения людей.