Трамп пригрозил жёсткими мерами, если ХАМАС не освободит всех заложников
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов к более агрессивным действиям, если палестинское движение ХАМАС не продолжит освобождать удерживаемых заложников. Это заявление он сделал во время пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме.
По словам Трампа, американская сторона активно работает над возвращением всех заложников, и процесс идёт практически по запланированному графику. Однако, если этот вопрос не будет решён полностью, Штаты могут ужесточить свою позицию. Президент США подчеркнул, что его спецпосланник на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф и его команда работают круглосуточно, стремясь добиться освобождения людей.
«Уиткофф и его группа работают 24 часа в сутки, они хотят их освободить, им были даны обещания. И мы увидим, будут ли выполнены эти обещания. Но нам нужны все заложники», — заявил глава Белого дома.
Напомним, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В тот же день движение ХАМАС освободило первую группу заложников. Израиль в ответ отпустил 90 палестинских заключённых.
flickr / Trump White House Archived