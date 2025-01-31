МИД Ирана сообщил о готовности поддерживать ХАМАС до освобождения Палестины
Иран намерен оказывать всестороннюю поддержку палестинскому сопротивлению до полного освобождения оккупированных Израилем территорий. Об этом заявили в МИД исламской республики после встречи министра иностранных дел Аббаса Арагчи с представителями ХАМАС в Катаре.
В сообщении внешнеполитического ведомства подчёркивается, что Тегеран будет помогать палестинцам до тех пор, пока они не получат право на самоопределение и создание своего государства. Также глава МИД передал ХАМАС поздравления от Али Хаменеи в связи с прекращением огня на условиях сил сопротивления.
Напомним, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января. В тот же день движение ХАМАС освободило первую группу заложников. Израиль в ответ отпустил 90 палестинских заключенных. Позже из Газы домой вернулись ещё четыре узника, а еврейское государство выпустило 110 человек.
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