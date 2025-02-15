Посол раскрыл, когда из плена ХАМАС освободят уроженца Донбасса
Посол в Катаре: РФ делает всё для освобождения из Газы уроженца Донбасса Харкина
Российские дипломаты прилагают усилия для оперативного освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.
«В Газе остаётся уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство Российской Федерации. Российские дипломаты прикладывают все возможные усилия для его скорейшего освобождения. Его выход на свободу — наша приоритетная задача», — заявил Догадкин в беседе с ТАСС.
Догадкин добавил, что важно, чтобы стороны конфликта неукоснительно соблюдали условия соглашения, включая прекращение боевых действий, обмен удерживаемыми лицами и обеспечение гуманитарного доступа в Газу.
Отметим, что Харкин проживал на Донбассе и российского гражданства не имеет, однако его дочь родилась и живёт в России, а мать получила гражданство уже после того, как сам он попал в плен.
Ранее Life.ru сообщал, что сегодня россиянин Александр Труфанов и трое израильтян, находившиеся в плену у палестинского движения ХАМАС, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа. Их удерживали 498 дней. Медицинские работники и представители палестинской стороны подписали необходимые документы для передачи пленных.
Напомним, в январе Израиль и Палестина достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и договорились об обмене заложниками. 8 февраля были освобождены трое израильтян. 10 февраля в ХАМАС заявили, что Тель-Авив не выполняет свою часть сделки, поэтому соглашение может прекратиться в любой момент.
Shutterstock / FOTODOM /Anas-Mohammed