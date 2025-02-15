Посол раскрыл, когда из плена ХАМАС освободят уроженца Донбасса

Российские дипломаты прилагают усилия для оперативного освобождения уроженца Донбасса Максима Харкина из сектора Газа. Об этом сообщил посол России в Катаре Дмитрий Догадкин.

«В Газе остаётся уроженец Донбасса Максим Харкин, близкие родственники которого имеют гражданство Российской Федерации. Российские дипломаты прикладывают все возможные усилия для его скорейшего освобождения. Его выход на свободу — наша приоритетная задача», — заявил Догадкин в беседе с ТАСС.

Догадкин добавил, что важно, чтобы стороны конфликта неукоснительно соблюдали условия соглашения, включая прекращение боевых действий, обмен удерживаемыми лицами и обеспечение гуманитарного доступа в Газу.

Отметим, что Харкин проживал на Донбассе и российского гражданства не имеет, однако его дочь родилась и живёт в России, а мать получила гражданство уже после того, как сам он попал в плен.