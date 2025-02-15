Россиянин Труфанов освобождён спустя 498 дней в плену ХАМАС
ХАМАС освободил ещё трёх заложников, включая россиянина Труфанова
Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ
Все трое заложников — в том числе и россиянин Александр Труфанов, — которых удерживало палестинское движение ХАМАС, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Они пробыли в плену 498 дней, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Медики и представители палестинской стороны подписали документы о передачи заложников. Трое освобождённых пленника радикалов, среди которых один россиянин, сели в машины комитета Красного Креста. Транспорт направляется к месту дислокации израильских военных.
«Согласно информации, поступившей от Красного Креста, ему переданы трое заложников, они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Напомним, в январе Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа. Они также приняли решение об обмене заложниками. 8 февраля освободили троих представителей Израиля. В администрации страны сообщили, что освобождённые выглядели ужасно. Среди заложников числился и Александр Труфанов, который имеет российское гражданство.