Россиянин Труфанов освобождён спустя 498 дней в плену ХАМАС

Все трое заложников — в том числе и россиянин Александр Труфанов, — которых удерживало палестинское движение ХАМАС, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Они пробыли в плену 498 дней, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Медики и представители палестинской стороны подписали документы о передачи заложников. Трое освобождённых пленника радикалов, среди которых один россиянин, сели в машины комитета Красного Креста. Транспорт направляется к месту дислокации израильских военных.