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Регион
25 января, 12:57

Израиль освободил 200 палестинских заключённых в обмен на четырёх заложниц

Израиль освободил 200 палестинских заключённых в рамках сделки, заключённой за возвращение четырёх заложниц-военнослужащих из сектора Газа. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Согласно информации радиостанции, из тюрьмы Офер, расположенной в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, были выпущены 114 палестинцев. Кроме того, 70 заключенных будут направлены в Египет, а 16 — вернутся в сектор Газа.

ХАМАС через неделю освободит заложницу, из-за которой сорвались планы по Газе
ХАМАС через неделю освободит заложницу, из-за которой сорвались планы по Газе

Напомним, в январе текущего года Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Между воюющими сторонами происходит обмен пленными, который состоит из нескольких этапов. Сегодня ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц. До этого в Израиль вернулись три освобождённые заложницы, которых обменяли на 90 человек. Девушки прибыли в страну в сопровождении военных и уже прошли медобследование. В списке из 33 заложников, которых должен освободить ХАМАС, есть и россиянин Александр Труфанов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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