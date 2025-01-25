Израиль освободил 200 палестинских заключённых в обмен на четырёх заложниц
Израиль освободил 200 палестинских заключённых в рамках сделки, заключённой за возвращение четырёх заложниц-военнослужащих из сектора Газа. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».
Согласно информации радиостанции, из тюрьмы Офер, расположенной в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, были выпущены 114 палестинцев. Кроме того, 70 заключенных будут направлены в Египет, а 16 — вернутся в сектор Газа.
Напомним, в январе текущего года Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Между воюющими сторонами происходит обмен пленными, который состоит из нескольких этапов. Сегодня ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц. До этого в Израиль вернулись три освобождённые заложницы, которых обменяли на 90 человек. Девушки прибыли в страну в сопровождении военных и уже прошли медобследование. В списке из 33 заложников, которых должен освободить ХАМАС, есть и россиянин Александр Труфанов.
Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed