Израиль освободил 200 палестинских заключённых в обмен на четырёх заложниц

Израиль освободил 200 палестинских заключённых в рамках сделки, заключённой за возвращение четырёх заложниц-военнослужащих из сектора Газа. Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Согласно информации радиостанции, из тюрьмы Офер, расположенной в Рамалле на Западном берегу реки Иордан, были выпущены 114 палестинцев. Кроме того, 70 заключенных будут направлены в Египет, а 16 — вернутся в сектор Газа.