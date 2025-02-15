Россиянин Труфанов, пробывший в плену ХАМАС почти 500 дней, встретился с родными
МИД Израиля опубликовал видео встречи освобождённого из Газы россиянина с семьёй
Освобождённый из Газы россиянин Александр Труфанов встретился со своей мамой Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, а также пообщался по видеосвязи с бабушкой Ириной Татти. Кадры трогательной встречи опубликовал МИД Израиля.
Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Александр Труфанов встретился с матерью Еленой и невестой Сапир Коэн. Видео © Telegram/Israel
«Мать, бабушка и невеста Саши были похищены нелюдями ХАМАС из кибуца Нир-Оз и возвращены в ноябре 2023 года. Сегодня Саша узнал, что его отец Виталий был убит террористами 7 октября [2023 года]», — сказано в подписи к публикации.
Напомним, сегодня трёх заложников ХАМАС передали Международному комитету Красного Креста в Хан-Юнисе в Газе, среди них был россиянин Александр Труфанов. Все трое пробыли в плену палестинских радикалов 498 дней. Спикер МИД РФ Мария Захарова выразила Палестине признательность за содействие в освобождении гражданина России, а в Кремле поблагодарили лидеров ХАМАС за это решение.
Telegram/Israel