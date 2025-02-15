Россиянин Труфанов, пробывший в плену ХАМАС почти 500 дней, встретился с родными

Освобождённый из Газы россиянин Александр Труфанов встретился со своей мамой Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, а также пообщался по видеосвязи с бабушкой Ириной Татти. Кадры трогательной встречи опубликовал МИД Израиля.

«Мать, бабушка и невеста Саши были похищены нелюдями ХАМАС из кибуца Нир-Оз и возвращены в ноябре 2023 года. Сегодня Саша узнал, что его отец Виталий был убит террористами 7 октября [2023 года]», — сказано в подписи к публикации.