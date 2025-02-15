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15 февраля, 13:37

Песков: Россия приветствует освобождение Труфанова и благодарит ХАМАС

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ

Александр Труфанов. Обложка © Telegram / Посольство Израиля в РФ

Москва выражает благодарность руководству палестинского движения ХАМАС за освобождение из плена гражданина России Александра Труфанова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова в Палестине и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение», — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее сообщалось, что трое заложников, среди которых был россиянин Александр Труфанов, были переданы сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе в сектора Газа. Они пробыли в плену у представителей радикального палестинского движения ХАМАС 498 дней. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила признательность Палестине за содействие в освобождении россиянина.

Татьяна Миссуми
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