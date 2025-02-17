ХАМАС согласилось передать контроль над Газой Палестинской администрации
Радикальное движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА). Об этом сообщает британский телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на собственный источник.
В письме, адресованном Организации освобождения Палестины (ООП), ХАМАС заявило о своём намерении передать управление сектором Газа палестинской власти и правительственной комиссии. В качестве условия для передачи власти ХАМАС потребовало сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или их отправку на пенсию с гарантией выплат заработной платы.
Источник телеканала уточнил, что решение о передаче власти было принято под давлением Египта в ходе недавних переговоров в Каире.
Напомним, в январе Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Согласно договору, его участники обязаны совершить поэтапный обмен пленными – 1890 палестинцев в обмен на 34 заложника ХАМАС. 8 февраля были освобождены три израильских заложника.
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