ХАМАС согласилось передать контроль над Газой Палестинской администрации

В письме, адресованном Организации освобождения Палестины (ООП), ХАМАС заявило о своём намерении передать управление сектором Газа палестинской власти и правительственной комиссии. В качестве условия для передачи власти ХАМАС потребовало сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или их отправку на пенсию с гарантией выплат заработной платы.