В Израиль вернулись 30 заложников в рамках первого этапа сделки с ХАМАС

В субботу Израиль освободил последних шестерых заложников из сектора Газа, которых палестинская группа ХАМАС обязалась отпустить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. Таким образом, за пять недель перемирия Израиль смог вернуть 30 живых заложников и четыре тела погибших.

Израильские власти и руководство ХАМАС сообщили о том, что на следующей неделе в рамках первого этапа соглашения палестинская группа передаст Израилю тела ещё четырех погибших заложников. После этого в палестинском анклаве останется 59 израильских пленников, из которых примерно половина уже признана погибшей.