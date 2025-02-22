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Регион
22 февраля, 16:22

В Израиль вернулись 30 заложников в рамках первого этапа сделки с ХАМАС

В субботу Израиль освободил последних шестерых заложников из сектора Газа, которых палестинская группа ХАМАС обязалась отпустить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня. Таким образом, за пять недель перемирия Израиль смог вернуть 30 живых заложников и четыре тела погибших.

Израильские власти и руководство ХАМАС сообщили о том, что на следующей неделе в рамках первого этапа соглашения палестинская группа передаст Израилю тела ещё четырех погибших заложников. После этого в палестинском анклаве останется 59 израильских пленников, из которых примерно половина уже признана погибшей.

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Ранее Life.ru сообщал, что представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали Тель-Авиву тело погибшей в секторе Газа заложницы Шири Бибас. Она была похищена боевиками ХАМАС вместе с двухлетним сыном Кфиром, который также погиб в плену. Кроме того, в Израиль сегодня вернулись два заложника, которые, к счастью, остались живы.

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Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Александра Мышляева
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