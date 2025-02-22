ХАМАС освободило ещё двух израильских заложников
Красный Крест передал Израилю ещё двух освобождённых заложников ХАМАС из Газы
Представители Международного комитета Красного Креста передали военнослужащим ЦАХАЛ ещё двух освобождённых из Газы заложников. Люди направляются в Израиль, сообщает армейская пресс-служба.
«Двое возвращающихся заложников в настоящий момент в сопровождении сил специального назначения Армии обороны Израиля и сил Службы общей безопасности направляются на израильскую территорию, где они пройдут первичный медицинский осмотр», — сказано в публикации.
Ранее представители Международного комитета Красного Креста (МККК) передали израильской стороне тело погибшей в секторе Газа заложницы Шири Бибас. Она была похищена боевиками ХАМАС вместе с двухлетним сыном Кфиром, который также погиб в плену.
Shuttersstock /FOTODOM / Mircea Moira