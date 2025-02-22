Красный крест передал Израилю тело погибшей заложницы ХАМАС Шири Бибас

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал израильским властям тело заложницы Шири Бибас, которая была похищена боевиками ХАМАС и удерживалась в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей организации.

Передача останков состоялась вечером 21 февраля. Представители ХАМАС заявили, что переданное тело действительно принадлежит Бибас. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не прокомментировала ситуацию.

Ранее израильские власти заявили, что одно из четырёх переданных тел принадлежит не Шири Бибас, а палестинской женщине. Они обвинили ХАМАС в нарушении соглашения о прекращении огня. В ответ на это представители движения заявили, что идентификация останков осложнилась из-за израильских авиаударов по сектору Газа.