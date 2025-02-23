Сигнал врагам: Израиль послал истребители на похороны убитого лидера «Хезболлы»

В момент начала церемонии похорон экс-лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы в небе над ливанской столицей заметили четыре истребителя израильских ВВС. Самолёты пролетели на очень низкой высоте над южными районами Бейрута, имитировав налёт на город.

Четыре истребителя израильских ВВС в небе над Бейрутом. Видео © X / TonyBouloss

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что истребители пролетели во время похорон Хасана Насраллы в качестве предупреждения тем, кто угрожает уничтожением Израиля и нападает на него.

«Самолёты израильских ВВС, которые в настоящее время кружат в небе Бейрута над местом похорон Хасана Насраллы, передают чёткий сигнал: тому, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, придёт конец. Вы будете специализироваться на похоронах, а мы будем специализироваться на победах», — написал министр в социальной сети X.