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Регион
23 февраля, 13:00

Сигнал врагам: Израиль послал истребители на похороны убитого лидера «Хезболлы»

В момент начала похорон Насруллы в небе над Бейрутом пролетели самолёты Израиля

В момент начала церемонии похорон экс-лидера шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы в небе над ливанской столицей заметили четыре истребителя израильских ВВС. Самолёты пролетели на очень низкой высоте над южными районами Бейрута, имитировав налёт на город.

Четыре истребителя израильских ВВС в небе над Бейрутом. Видео © X / TonyBouloss

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что истребители пролетели во время похорон Хасана Насраллы в качестве предупреждения тем, кто угрожает уничтожением Израиля и нападает на него.

«Самолёты израильских ВВС, которые в настоящее время кружат в небе Бейрута над местом похорон Хасана Насраллы, передают чёткий сигнал: тому, кто угрожает уничтожить Израиль и нападает на Израиль, придёт конец. Вы будете специализироваться на похоронах, а мы будем специализироваться на победах», — написал министр в социальной сети X.

Тем временем ливанское агентство NNA передаёт, что истребители были не просто предупреждением. По данным журналистов, самолёты Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» на востоке и юге Ливана.

Полный стадион и флаги «Хезболлы»: В Бейруте проходят масштабные похороны убитого Израилем Насраллы
Полный стадион и флаги «Хезболлы»: В Бейруте проходят масштабные похороны убитого Израилем Насраллы

Ранее Life.ru сообщал о тайном захоронении убитого лидера «Хезболлы». Тело лидера ливанской шиитской группировки на время было решено закопать в тайном месте. Многие опасались, что массовые траурные мероприятия в Ливане могут привлечь внимание Израиля, который может ударить по скоплению членов «Хезболлы». Напомним, что Насралла был убит 27 сентября в ходе массированной бомбардировки Бейрута. Вместе с ним погиб высокопоставленный генерал КСИР Аббас Нилфорушан.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Алена Пенчугина
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