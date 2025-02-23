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Регион
23 февраля, 12:29

Полный стадион и флаги «Хезболлы»: В Бейруте проходят масштабные похороны убитого Израилем Насраллы

В Бейруте тысячи человек пришли на похороны убитого пять месяцев назад Насраллы

Сторонники организации «Хезболла» тысячами вывалили на улицы и центральный стадион Бейрута, чтобы проститься с бывшим лидером движения Хасаном Насраллой и его ближайшим соратником, бывшим председателем Исполнительного совета «Хезболлы» Хашимом Сафи ад-Дином, погибшим при ударах Израиля. Люди с семьями разместились на специально оборудованных площадках вокруг стадиона с прямой трансляцией.

Толпы провожают Насраллу. Видео © Х / OnlinePalEng

Церемония началась в 14 часов по мск. После заупокойной молитвы к собравшимся обратится действующий лидер организации шейх Наим Касем. Проститься с Насраллой приехали более 400 политических и религиозных деятелей из-за рубежа. Всего ожидается около двух миллионов участников похоронной церемонии.

Момент ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» попал на видео
Момент ликвидации бывшего лидера «Хезболлы» попал на видео

Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был убит в результате израильского удара по Бейруту 28 сентября. Ему было 64 года. Он возглавлял организацию с 1992 года. В ходе авиаудара также погибла дочь политика Зейнаб. Армия обороны Израиля сбросила более 80 бомб на Ливан, что привело к разрушению как минимум четырех семиэтажных жилых зданий. Вскоре иранские ракеты, украшенные портретами убитых, обстреляли Израиль, повредив две базы ВВС и штаб «Моссада».

Двоюродный брат Насраллы Хашим Сафи ад-Дин был убит 3 октября. Ему было 60 лет. Официально о ликвидации политика Израиль сообщил 22 октября, а на следующий день было найдено его тело.

Обложка ©

Х / OnlinePalEng

Николай Рюмин
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