Полный стадион и флаги «Хезболлы»: В Бейруте проходят масштабные похороны убитого Израилем Насраллы
В Бейруте тысячи человек пришли на похороны убитого пять месяцев назад Насраллы
Сторонники организации «Хезболла» тысячами вывалили на улицы и центральный стадион Бейрута, чтобы проститься с бывшим лидером движения Хасаном Насраллой и его ближайшим соратником, бывшим председателем Исполнительного совета «Хезболлы» Хашимом Сафи ад-Дином, погибшим при ударах Израиля. Люди с семьями разместились на специально оборудованных площадках вокруг стадиона с прямой трансляцией.
Толпы провожают Насраллу. Видео © Х / OnlinePalEng
Церемония началась в 14 часов по мск. После заупокойной молитвы к собравшимся обратится действующий лидер организации шейх Наим Касем. Проститься с Насраллой приехали более 400 политических и религиозных деятелей из-за рубежа. Всего ожидается около двух миллионов участников похоронной церемонии.
Лидер шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был убит в результате израильского удара по Бейруту 28 сентября. Ему было 64 года. Он возглавлял организацию с 1992 года. В ходе авиаудара также погибла дочь политика Зейнаб. Армия обороны Израиля сбросила более 80 бомб на Ливан, что привело к разрушению как минимум четырех семиэтажных жилых зданий. Вскоре иранские ракеты, украшенные портретами убитых, обстреляли Израиль, повредив две базы ВВС и штаб «Моссада».
Двоюродный брат Насраллы Хашим Сафи ад-Дин был убит 3 октября. Ему было 60 лет. Официально о ликвидации политика Израиль сообщил 22 октября, а на следующий день было найдено его тело.
Х / OnlinePalEng