Полный стадион и флаги «Хезболлы»: В Бейруте проходят масштабные похороны убитого Израилем Насраллы

Сторонники организации «Хезболла» тысячами вывалили на улицы и центральный стадион Бейрута, чтобы проститься с бывшим лидером движения Хасаном Насраллой и его ближайшим соратником, бывшим председателем Исполнительного совета «Хезболлы» Хашимом Сафи ад-Дином, погибшим при ударах Израиля. Люди с семьями разместились на специально оборудованных площадках вокруг стадиона с прямой трансляцией.