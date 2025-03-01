Израиль пообещал защитить сирийских друзов в случае атаки со стороны армии САР
Израиль готов нанести удары по военным объектам на территории САР, если сирийские друзы подвергнутся нападению по приказу новых властей республики. Об этом заявили в Министерстве обороны еврейского государства.
По информации ведомства, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана. Оно находится в пригороде Дамаска.
«Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии напасть на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам — он столкнётся с нашей ответной реакцией», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее ЦАХАЛ сообщала о нанесении серии воздушных ударов по военным объектам в южной части Сирии. Целями стали командные центры и склады с оружием. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что атаки проводятся в рамках «новой политики» по демилитаризации региона.
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