Израиль пообещал защитить сирийских друзов в случае атаки со стороны армии САР

Израиль готов нанести удары по военным объектам на территории САР, если сирийские друзы подвергнутся нападению по приказу новых властей республики. Об этом заявили в Министерстве обороны еврейского государства.

По информации ведомства, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали распоряжение ЦАХАЛ подготовиться к защите друзского поселения Джарамана. Оно находится в пригороде Дамаска.

«Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии напасть на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам — он столкнётся с нашей ответной реакцией», — подчеркнули в ведомстве.