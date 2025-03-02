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2 марта, 11:19

Армия Израиля возобновила боевые действия на юге Газы

Армия Израиля возобновила боевые действия около города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщили в службе гражданской обороны палестинского анклава.

«Окраины города Абасан-эль-Кабира к востоку от Хан-Юниса подверглись артиллерийскому удару и обстрелу из израильских танков», — указано в заявлении.

Израиль, в свою очередь, обосновал удар «устранением угрозы». По данным ЦАХАЛ, несколько лиц пытались установить взрывчатку в районе, где находилась армия еврейского государства.

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А ранее Life.ru писал, что в январе Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня в секторе Газа. Соглашение вступило в силу 19 января и продлилось до 1 марта. За это время в Израиль вернулись 33 заложника. Взамен израильтяне освободили сотни палестинцев. Позднее выяснилось, что еврейское государство согласилось на перемирие в Газе на Рамадан и Песах, однако ХАМАС не ответил взаимностью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Дарья Нарыкова
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