Армия Израиля возобновила боевые действия на юге Газы

Армия Израиля возобновила боевые действия около города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщили в службе гражданской обороны палестинского анклава.

«Окраины города Абасан-эль-Кабира к востоку от Хан-Юниса подверглись артиллерийскому удару и обстрелу из израильских танков», — указано в заявлении.