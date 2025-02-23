Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:06

ЦАХАЛ впервые за 20 лет вводит танки в район палестинского Дженина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время направляет танковую дивизию в район Дженина. Войска еврейского государства расширяют контртеррористическую операцию в северной части Западного берега реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

«Силы ЦАХАЛа, Службы общей безопасности и пограничной полиции продолжают операцию по пресечению терроризма на севере Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан] и расширяют наступательную активность в этом районе», — указано в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что военные подразделения «продолжают действовать в районах Дженина и Тулькарма» в северной части Западного берега Иордана. А бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» начали действовать в дополнительных деревнях в районе Дженина. Как передаёт радио Kan, танки ЦАХАЛ заходят впервые с момента проведения военной операции «Защитная стена» два десятилетия назад.

После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта
После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта

Ранее Life.ru сообщал, что вечером 20 февраля в городе Бат-Ям в Израиле раздались мощные взрывы самодельных взрывных устройств. Три автобуса, стоявшие на парковке, были уничтожены почти одновременно. Ещё два СВУ правоохранители обнаружили несработавшими. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Палестине после взрывов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Израиль
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar