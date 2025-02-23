ЦАХАЛ впервые за 20 лет вводит танки в район палестинского Дженина

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время направляет танковую дивизию в район Дженина. Войска еврейского государства расширяют контртеррористическую операцию в северной части Западного берега реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.

«Силы ЦАХАЛа, Службы общей безопасности и пограничной полиции продолжают операцию по пресечению терроризма на севере Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан] и расширяют наступательную активность в этом районе», — указано в сообщении.

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что военные подразделения «продолжают действовать в районах Дженина и Тулькарма» в северной части Западного берега Иордана. А бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» начали действовать в дополнительных деревнях в районе Дженина. Как передаёт радио Kan, танки ЦАХАЛ заходят впервые с момента проведения военной операции «Защитная стена» два десятилетия назад.