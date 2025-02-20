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Регион
20 февраля, 20:34

Три СВУ взорвались под автобусами в пригороде Тель-Авива

Один из сгоревших в пригороде Тель-Авива автобус. Обложка © X / מה חדש. What&#x27;s new

Один из сгоревших в пригороде Тель-Авива автобус. Обложка © X / מה חדש. What's new

Три автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива, пишет Ynet. Предварительно, в них были заложены бомбы. 

Взрывы прогремели в городе Бат-Ям в 50 км от Тель-Авива вечером 20 февраля. Практически синхронно взлетели на воздух три автобуса, находившихся на парковке. Все водители общественного транспорта в городе получили указание остановиться и проверить транспорт на наличие СВУ. Позднее были обнаружены ещё два неразорвавшихся СВУ.

В пригороде Тель-Авива взорвались три СВУ под автобусами. Видео © X / הארץ חדשות

Местная полиция разыскивает подозреваемого. Рассматривается версия о теракте.

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Артур Лапсаков
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