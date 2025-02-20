Три СВУ взорвались под автобусами в пригороде Тель-Авива

Три автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива, пишет Ynet. Предварительно, в них были заложены бомбы.

Взрывы прогремели в городе Бат-Ям в 50 км от Тель-Авива вечером 20 февраля. Практически синхронно взлетели на воздух три автобуса, находившихся на парковке. Все водители общественного транспорта в городе получили указание остановиться и проверить транспорт на наличие СВУ. Позднее были обнаружены ещё два неразорвавшихся СВУ.