Три СВУ взорвались под автобусами в пригороде Тель-Авива
Один из сгоревших в пригороде Тель-Авива автобус. Обложка © X / מה חדש. What's new
Три автобуса взорвались в пригороде израильского Тель-Авива, пишет Ynet. Предварительно, в них были заложены бомбы.
Взрывы прогремели в городе Бат-Ям в 50 км от Тель-Авива вечером 20 февраля. Практически синхронно взлетели на воздух три автобуса, находившихся на парковке. Все водители общественного транспорта в городе получили указание остановиться и проверить транспорт на наличие СВУ. Позднее были обнаружены ещё два неразорвавшихся СВУ.
В пригороде Тель-Авива взорвались три СВУ под автобусами. Видео © X / הארץ חדשות
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