Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Палестине после взрывов автобусов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии (западный берег реки Иордан) против «очагов терроризма». Это решение было принято после взрывов нескольких автобусов в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба офиса премьера.

20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Никто не пострадал, так как автобусы были пусты. В двух других машинах обнаружили несработавшие устройства с таймерами и надписями на иврите и арабском языке.

ЦАХАЛ и израильская служба безопасности начали расследование инцидента и закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.