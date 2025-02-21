Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 00:07

Нетаньяху поручил ЦАХАЛ провести операцию в Палестине после взрывов автобусов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны страны (ЦАХАЛ) провести операцию в Иудее и Самарии (западный берег реки Иордан) против «очагов терроризма». Это решение было принято после взрывов нескольких автобусов в пригородах Тель-Авива. Об этом сообщила пресс-служба офиса премьера.

20 февраля взрывы прогремели в пустых автобусах на стоянках в Бат-Яме и Холоне. Никто не пострадал, так как автобусы были пусты. В двух других машинах обнаружили несработавшие устройства с таймерами и надписями на иврите и арабском языке.

ЦАХАЛ и израильская служба безопасности начали расследование инцидента и закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.

Нетаньяху предупредил о возможном возобновлении боевых действий в Газе
Нетаньяху предупредил о возможном возобновлении боевых действий в Газе

После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта. Движение поездов и других автобусов прервали по распоряжению министра транспорта страны Мири Регев, которая в срочном порядке вернулась из командировки в Марокко.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Израиль
  • Биньямин Нетаньяху
  • Палестина
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar