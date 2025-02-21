После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта
После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта в связи с угрозой террористических атак. Движение поездов и других автобусов прервали по распоряжению министра транспорта страны Мири Регев, сообщило издание «Израэль ха-Йом».
Министр Регев срочно прервала рабочий визит в Марокко и вернулась в Израиль на фоне случившегося в городе Бат-Ям в пригороде Тель-Авива
Как сообщал Life.ru, мощные взрывы самодельных взрывных устройств раздались вечером 20 февраля в городе Бат-Ям, расположенном в 50 км от Тель-Авива. Три автобуса, стоявшие на парковке, были уничтожены почти одновременно. Ещё два СВУ правоохранители обнаружили несработавшими.