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Регион
20 февраля, 22:51

После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта

После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта в связи с угрозой террористических атак. Движение поездов и других автобусов прервали по распоряжению министра транспорта страны Мири Регев, сообщило издание «Израэль ха-Йом».

Министр Регев срочно прервала рабочий визит в Марокко и вернулась в Израиль на фоне случившегося в городе Бат-Ям в пригороде Тель-Авива

Как сообщал Life.ru, мощные взрывы самодельных взрывных устройств раздались вечером 20 февраля в городе Бат-Ям, расположенном в 50 км от Тель-Авива. Три автобуса, стоявшие на парковке, были уничтожены почти одновременно. Ещё два СВУ правоохранители обнаружили несработавшими.

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Лия Мурадьян
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