После взрывов автобусов в Израиле остановили движение общественного транспорта в связи с угрозой террористических атак. Движение поездов и других автобусов прервали по распоряжению министра транспорта страны Мири Регев, сообщило издание «Израэль ха-Йом».

Министр Регев срочно прервала рабочий визит в Марокко и вернулась в Израиль на фоне случившегося в городе Бат-Ям в пригороде Тель-Авива