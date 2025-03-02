Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 марта, 00:13

Израиль согласился на перемирие в Газе на Рамадан и Песах, но ХАМАС дал отказ

Израиль одобрил предложенный США план о временном прекращении огня в секторе Газа. Перемирие запланировано на время мусульманского Рамадана и иудейской Пасхи — Песаха. Впрочем, движение ХАМАС пока не ответило взаимностью, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — озвучили условия сделки в Тель-Авиве.

По словам представителей канцелярии, палестинские движение пока отказывается от этого плана. Однако Израиль готов немедленно начать переговоры по деталям договорённостей, если ХАМАС изменит свою позицию.

Израиль остановил обмен из-за «унизительных церемоний» ХАМАС с заложниками
Израиль остановил обмен из-за «унизительных церемоний» ХАМАС с заложниками

Напомним, в январе Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу 19 января и продлилось до 1 марта. За это время в Израиль вернулись 33 заложника. Взамен израильтяне освободили сотни палестинцев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Антон Голыбин
  • Новости
  • Израиль
  • хамас
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar