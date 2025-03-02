Израиль согласился на перемирие в Газе на Рамадан и Песах, но ХАМАС дал отказ

Израиль одобрил предложенный США план о временном прекращении огня в секторе Газа. Перемирие запланировано на время мусульманского Рамадана и иудейской Пасхи — Песаха. Впрочем, движение ХАМАС пока не ответило взаимностью, сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В первый день реализации этого плана половина живых и погибших заложников будет освобождена, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, будут освобождены остальные заложники, живые и погибшие», — озвучили условия сделки в Тель-Авиве.

По словам представителей канцелярии, палестинские движение пока отказывается от этого плана. Однако Израиль готов немедленно начать переговоры по деталям договорённостей, если ХАМАС изменит свою позицию.