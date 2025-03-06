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Регион
6 марта, 02:47

«Если вы это сделаете — вы умрёте»: Трамп выдвинул жёсткий ультиматум ХАМАС

Трамп пригрозил ХАМАС в последнем предупреждении по заложникам

Президент США Дональд Трамп потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех заложников и вернуть тела убитых. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

Республиканец предупредил, что если требования не будут выполнены, для ХАМАС будет «всё кончено». Он также обратился к жителям Газы, пообещав им «прекрасное будущее», но только в случае освобождения заложников. В противном случае, по его словам, их ждут тяжёлые последствия.

«Вас ждёт прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете — вы умрёте! Примите разумное решение», — отметил Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что из 59 заложников, захваченных в секторе Газа, в живых могли остаться 24 человека.

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Напомним, в январе Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу 19 января и продлилось до 1 марта. За это время в Израиль вернулись 33 заложника.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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