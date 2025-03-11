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Регион
11 марта, 19:06

ХАМАС объявил о новом раунде переговоров с Израилем по Газе в Дохе

Палестинское движение ХАМАС сообщило о начале нового этапа переговоров, направленных на прекращение огня в секторе Газа. Они выразили надежду на положительный результат в дипломатическом процессе. Представитель организации Абдель Рахман Шадид сделал заявление, которое опубликовал телеграм-канал ХАМАС.

«Сегодня стартовал новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе. ХАМАС подойдет к ним с полной ответственностью. Надеемся, что консультации приведут к значительному прогрессу, позволяющему перейти к полноценным переговорам о втором этапе соглашения», — говорится в сообщении.

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Шадид подчеркнул, что движение настроено серьёзно и действительно рассчитывает на существенные изменения, которые смогут открыть двери для обсуждения следующего этапа мирного соглашения.

Напомним, что переговоры проходят в столице Катара — Дохе. Делегация Израиля, поддерживаемая США, прибыла на встречу 10 марта.

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Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Лия Мурадьян
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