ХАМАС объявил о новом раунде переговоров с Израилем по Газе в Дохе

Палестинское движение ХАМАС сообщило о начале нового этапа переговоров, направленных на прекращение огня в секторе Газа. Они выразили надежду на положительный результат в дипломатическом процессе. Представитель организации Абдель Рахман Шадид сделал заявление, которое опубликовал телеграм-канал ХАМАС.

«Сегодня стартовал новый раунд переговоров о прекращении огня в Газе. ХАМАС подойдет к ним с полной ответственностью. Надеемся, что консультации приведут к значительному прогрессу, позволяющему перейти к полноценным переговорам о втором этапе соглашения», — говорится в сообщении.

Шадид подчеркнул, что движение настроено серьёзно и действительно рассчитывает на существенные изменения, которые смогут открыть двери для обсуждения следующего этапа мирного соглашения.