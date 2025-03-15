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Регион
15 марта, 20:16

Первыми жертвами военной операции США в Йемене стали гражданские

Жертвами авиаударов США по столице Йемена стали девять человек

В результате авиаударов США по столице Йемена Сане погибли девять человек, ещё столько же получили ранения. Об этом сообщил минздрав правительства группировки «Ансар Аллах».

По словам представителя ведомства Аниса аль-Асбахи, атака была направлена на гражданские объекты, что привело к жертвам среди мирного населения. Пострадавшим оказывается помощь.

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Напомним, что США начали военную операцию против хуситов вечером 15 марта. О бомбардировках Йемена сообщил американский лидер Дональд Трамп. По словам политика, вмешательство необходимо для «восстановления свободы судоходства».

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X / Sprinter Observer

Тимур Хингеев
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