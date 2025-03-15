Первыми жертвами военной операции США в Йемене стали гражданские
Жертвами авиаударов США по столице Йемена стали девять человек
В результате авиаударов США по столице Йемена Сане погибли девять человек, ещё столько же получили ранения. Об этом сообщил минздрав правительства группировки «Ансар Аллах».
По словам представителя ведомства Аниса аль-Асбахи, атака была направлена на гражданские объекты, что привело к жертвам среди мирного населения. Пострадавшим оказывается помощь.
Напомним, что США начали военную операцию против хуситов вечером 15 марта. О бомбардировках Йемена сообщил американский лидер Дональд Трамп. По словам политика, вмешательство необходимо для «восстановления свободы судоходства».