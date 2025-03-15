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Регион
15 марта, 03:25

Один из главарей ИГИЛ* Абу Хадиджа ликвидирован в Ираке

Один из лидеров террористической организации «Исламское государство»* по прозвищу Абу Хадиджа ликвидирован в Ираке. Об уничтожении боевика в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Его жалкая жизнь была прервана вместе с другим членом ИГИЛ* в координации с правительством Ирака и Курдским региональным правительством», — заявил хозяин Белого дома.

Устранение цели. Видео © X / U.S. Central Command

По данным Центрального командования Вооружённых сил США, уничтоженный главарь террористов отвечал за операции, логистику и планирование, а также распоряжался финансами группировки. После нанесения удара иракские и американские военные прибыли на место и убедились в ликвидации двух членов ИГИЛ*. Идентифицировать Абу Хадиджу удалось по ДНК.

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Ранее власти Сирии, Иордании, Ирака, Ливана и Турции заявили о начале совместной борьбы с ИГИЛ*. Только общие усилия помогут обезопасить регион и весь мир от боевиков группировки, пришли к выводу главы МИД пяти стран.

* Запрещённая в России террористическая организация

Обложка ©

X / U.S. Central Command

Тимур Хингеев
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