Раскрыты подробности о задержанном инструкторе боевиков из «Крокуса»

Мохаммад Шарифулла, сознавшийся в инструктировании террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», является гражданином Афганистана. Об этом рассказали в спецслужбах Таджикистана в беседе с РИА «Новости».

«Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Шарифуллу выдал Пакистан по запросу Штатов. В Таджикистане на него дел не заводилось.

Ранее Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, который подозревается в планировании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Согласно представленной информации, он является членом террористической организации ИГИЛ*.