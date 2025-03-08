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8 марта, 09:31

Раскрыты подробности о задержанном инструкторе боевиков из «Крокуса»

Задержанный в США тренер боевиков из «Крокуса» является гражданином Афганистана

Мохаммад Шарифулла, сознавшийся в инструктировании террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», является гражданином Афганистана. Об этом рассказали в спецслужбах Таджикистана в беседе с РИА «Новости».

«Подозреваемый в совершении теракта в кабульском аэропорту Мухаммад Шафиулла не гражданин Таджикистана, а является гражданином Афганистана», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Шарифуллу выдал Пакистан по запросу Штатов. В Таджикистане на него дел не заводилось.

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Ранее Министерство юстиции США сообщило о задержании Мохаммада Шарифуллы, который подозревается в планировании теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Согласно представленной информации, он является членом террористической организации ИГИЛ*.

* Запрещённая в России террористическая организация

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Николай Рюмин
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