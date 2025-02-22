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Регион
22 февраля, 15:34

Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» хотели подорвать набережную в Каспийске

Трое участников дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» намеревались осуществить ещё один теракт на набережной Каспийска в Дагестане с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года фигуранты незаконно приобрели, транспортировали и хранили как минимум два автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года, уже после теракта в «Крокусе», изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали использовать для совершения террористического акта на набережной города Каспийска в Республике Дагестан.

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Напомним, теракт в зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. Боевики начали стрельбу, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день, а в Москве были арестованы более десятках их пособников. Сегодня стало известно, что срок расследования продлён до конца мая. Дело 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выделено в отдельное производство

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Life.ru

Александра Мышляева
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