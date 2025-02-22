Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» хотели подорвать набережную в Каспийске

Трое участников дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» намеревались осуществить ещё один теракт на набережной Каспийска в Дагестане с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документам, в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года фигуранты незаконно приобрели, транспортировали и хранили как минимум два автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года, уже после теракта в «Крокусе», изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали использовать для совершения террористического акта на набережной города Каспийска в Республике Дагестан.