Три фигуранта дела о теракте в «Крокусе» хотели подорвать набережную в Каспийске
Трое участников дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» намеревались осуществить ещё один теракт на набережной Каспийска в Дагестане с использованием самодельного взрывного устройства. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.
Согласно документам, в период с ноября 2023 года по 16 марта 2024 года фигуранты незаконно приобрели, транспортировали и хранили как минимум два автомата Калашникова, пистолет Макарова и боеприпасы к ним. Солиев У. А., Исмоилов З. А. и Гадоев Ш. Н. в период с 24 по 27 марта 2024 года, уже после теракта в «Крокусе», изготовили самодельное взрывное устройство, которое планировали использовать для совершения террористического акта на набережной города Каспийска в Республике Дагестан.
Напомним, теракт в зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. Боевики начали стрельбу, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день, а в Москве были арестованы более десятках их пособников. Сегодня стало известно, что срок расследования продлён до конца мая. Дело 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» выделено в отдельное производство
Life.ru