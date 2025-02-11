Владельца сгоревшего «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте
Владелец «Крокус Сити Холла» компания «Крокус интернэшнл» признана потерпевшим по делу о теракте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Настоящим постановлением признать акционерное общество »Крокус интернэшнл« потерпевшим по уголовному делу», — говорится в документах.
Теперь владельцы сгоревшего концертного зала могут знакомиться с уголовным делом в полном объёме, участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации ущерба.
Напомним, теракт в «Крокусе» произошёл 22 марта прошлого года. Четверо вооружённых террористов открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Они убили 145 человек, более 550 пострадали. После массовой бойни злоумышленники попытались бежать на Украину, однако их перехватили под Брянском. Летом были задержаны ещё пятеро фигурантов. Четверо являются исполнителями теракта, остальные — пособники.
Life.ru