Владельца сгоревшего «Крокуса» признали потерпевшим по делу о теракте

Владелец «Крокус Сити Холла» компания «Крокус интернэшнл» признана потерпевшим по делу о теракте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Теперь владельцы сгоревшего концертного зала могут знакомиться с уголовным делом в полном объёме, участвовать в судебном разбирательстве, предоставлять доказательства, заявлять ходатайства и предъявлять гражданский иск с целью компенсации ущерба.