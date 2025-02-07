Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» вынесут приговор в военном суде

Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет рассматриваться Вторым западным окружным военным судом Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Перед тем как попасть на стол к служителям Фемиды, уголовное дело будет передано в Прокуратуру для утверждения. Это произойдёт после ознакомления сторон с материалами.