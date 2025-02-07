Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 февраля, 00:31

Обвиняемым по делу о теракте в «Крокусе» вынесут приговор в военном суде

Уголовное дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будет рассматриваться Вторым западным окружным военным судом Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Перед тем как попасть на стол к служителям Фемиды, уголовное дело будет передано в Прокуратуру для утверждения. Это произойдёт после ознакомления сторон с материалами.

«Из-за большого количества обвиняемых, возможно, суд будет проводить выездные заседания в каком-либо ином суде Москвы», — рассказали агентству.

Криминалист раскрыл Life.ru, как подрывник попал в элитный ЖК «Алые паруса» и убил Саркисяна
Криминалист раскрыл Life.ru, как подрывник попал в элитный ЖК «Алые паруса» и убил Саркисяна

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта. Боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. Недавно завершилось предварительное следствие по делу: правоохранительные службы допросили 1700 человек и арестовали 20 фигурантов. Позднее СК РФ окончательно закончил расследование. Стороны уже начали ознакомление с материалами.

Обложка ©

Life.ru

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar