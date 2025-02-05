Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершилось

Как пишет телеграм-канал Mash, последнее продление предварительного следствия действовало до 24 декабря 2024 года. За это время было установлено 4 исполнителя теракта, а также их 16 соучастников. В ближайшее время адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела, и затем отправятся в суд.