Предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завершилось
Правоохранители завершили предварительное следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». В течение 11 месяцев проводились допросы 1700 человек, арестовано 20 фигурантов.
Как пишет телеграм-канал Mash, последнее продление предварительного следствия действовало до 24 декабря 2024 года. За это время было установлено 4 исполнителя теракта, а также их 16 соучастников. В ближайшее время адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела, и затем отправятся в суд.
Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года, боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, в Москве были арестованы 12 их пособников. Ранее стало известно, что боевики, связанные с терактом, могут получить от 7,5 года до 15 лет тюрьмы в Турции.
Life.ru