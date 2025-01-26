Житель Твери признан виновным в содействии фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Суд в Твери признал местного жителя Салохиддина Ашурова виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации граждан РФ, в том числе братьев Аминчона и Диловара Исломовых*, причастных к теракту в «Крокус сити холле». Постановление служителей Фемиды оказалось в расторжении РИА «Новости».

Ашуров был заключён под стражу ещё весной 2024 года. Напомним, что прописанный у подсудимого Диловар Исломов* являлся владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором расстрелявшие концертный зал боевики пытались скрыться после кровавой акции. Свою вину Исломовы продолжают отрицать.