Житель Твери признан виновным в содействии фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Суд в Твери признал местного жителя Салохиддина Ашурова виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации граждан РФ, в том числе братьев Аминчона и Диловара Исломовых*, причастных к теракту в «Крокус сити холле». Постановление служителей Фемиды оказалось в расторжении РИА «Новости».
Ашуров был заключён под стражу ещё весной 2024 года. Напомним, что прописанный у подсудимого Диловар Исломов* являлся владельцем автомобиля Renault Symbol, на котором расстрелявшие концертный зал боевики пытались скрыться после кровавой акции. Свою вину Исломовы продолжают отрицать.
Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске потряс всю Россию 22 марта 2024 года. В настоящий момент по делу о расстреле безоружных людей проходят 27 обвиняемых.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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