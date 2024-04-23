Суд оставил в СИЗО мужчину, фиктивно прописавшего у себя братьев Исломовых*

Суд не пошёл навстречу фигуранту дела о теракте в "Крокус сити холле"

Тверской областной суд отказался смягчать меру пресечения мужчине, который фиктивно зарегистрировал в своём доме пособников террористов "Крокуса" — братьев Аминчона и Диловара Исломовых*. Сейчас фигурант дела находится под арестом.