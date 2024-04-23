Суд не пошёл навстречу фигуранту дела о теракте в "Крокус сити холле"
Суд оставил в СИЗО мужчину, фиктивно прописавшего у себя братьев Исломовых*
Аминчон и Диловар Исломовы*. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Тверской областной суд отказался смягчать меру пресечения мужчине, который фиктивно зарегистрировал в своём доме пособников террористов "Крокуса" — братьев Аминчона и Диловара Исломовых*. Сейчас фигурант дела находится под арестом.
"По поводу Ашурова. Без изменения оставили", — сообщили журналисту РИА "Новости" в суде.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокусе" произошёл 22 марта, боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых террористов поймали в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. СК выявил связь напавших на "Крокус" с украинскими спецслужбами. Всего фигурантами дела стали 11 человек, в том числе пособники исполнителей. Среди них братья Аминчон и Диловар Исломовы*, а также их отец. По данным следствия, они продали боевикам автомобиль и знали об их планах совершить теракт. Преступники арестованы, суд отклонил их жалобы на меру пресечения. Также был арестован житель Твери, который фиктивно прописал у себя братьев Исломовых*.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.