Политолог назвал фактом спонсирование чиновниками НАТО террористов

Вещи и людей следует называть своими именами: произошедшее в "Крокусе" — террор, те, кто его совершали, — террористы. Так прокомментировал "Царьграду" сообщение о том, что СКР возбудил уголовное дело о финансировании терроризма против высших должностных лиц США и стран НАТО, политолог Юрий Кот.

"Дело не в том, что это решение принято и обнародовано. Дело как раз в том, что на самом деле такой факт имеет место. И не видеть очевидного тоже было бы глупо и преступно", — уверен эксперт.

По его мнению, террором являются и регулярные обстрелы мирных жителей, в частности, в Донбассе и Белгороде. Кот согласен, что это финансируют и поддерживают страны Запада.

"Они же в 2014 году провернули на Украине госпереворот, приведя к власти отъявленных террористов и нацистов. И сегодня они являются фактически пособниками этого терроризма", — заявил политолог, добавив, что СБУ и ГУР тоже должны быть признаны террористическими и запрещёнными организациями.