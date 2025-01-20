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Регион
20 января, 16:45

В ФСБ раскрыли планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

ФСБ: Захватчики заложников в СИЗО в Ростове планировали теракты в Ингушетии

Участники захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, которое произошло в прошлом году, собирались после побега совершить несколько терактов и диверсий в Ингушетии. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

По данным ведомства, добраться до Ингушетии захватчики планировали по «зелёному коридору» на автомобиле, который рассчитывали получить за освобождение заложников. В республике они хотели вступить в незаконные вооружённые формирования.

«Данные лица планировали совершить на территории республики ряд диверсионно-террористических актов, направленных против конституционного строя РФ», — указано в сообщении.

Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Напомним, что 16 июня 2024 года несколько заключённых СИЗО-1 в Ростове взяли в плен сотрудников изолятора. У них были ножи, телефоны и флаг с террористической символикой. Выжить удалось только двум террористам — Даниилу Камневу, тяжело раненному силовиками, и Малику Гандалоеву, которого схватили в самом начале бунта. Камнева после ранения уже выписали из больницы, а затем снова арестовали. Прокурор просит дать боевику 28 лет тюрьмы. ФСИН провёл проверку в ростовском главке, по результатам которой были уволены несколько сотрудников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Дарья Нарыкова
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