Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

В скандально известном ростовском СИЗО-1 готовилась ещё одна попытка побега. Группа арестантов планировала сбежать из заточения через подкоп, в их камерах обнаружились шампуры и множество мобильных телефонов, пишет SHOT .

Согласно информации от источника SHOT, заключённые предприняли попытку побега из ростовского СИЗО-1 вскоре после новогодних праздников, а именно 14 января. Идея принадлежала Эльнуру Т., который уговаривал своих сотоварищей покинуть заведение, пробив подкоп в одном из помещений. Однако план потерпел крах, когда один из заключённых сообщил охране о задуманном побеге. Все причастные были задержаны, и Эльнур в настоящее время проходит допрос.