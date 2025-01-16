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16 января, 09:46

Заключённые сделали подкоп и пытались сбежать из скандального СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

SHOT: В ростовском СИЗО-1 пресекли попытку побега заключённых через подкоп

В скандально известном ростовском СИЗО-1 готовилась ещё одна попытка побега. Группа арестантов планировала сбежать из заточения через подкоп, в их камерах обнаружились шампуры и множество мобильных телефонов, пишет SHOT.

Согласно информации от источника SHOT, заключённые предприняли попытку побега из ростовского СИЗО-1 вскоре после новогодних праздников, а именно 14 января. Идея принадлежала Эльнуру Т., который уговаривал своих сотоварищей покинуть заведение, пробив подкоп в одном из помещений. Однако план потерпел крах, когда один из заключённых сообщил охране о задуманном побеге. Все причастные были задержаны, и Эльнур в настоящее время проходит допрос.

После инцидента в камеру к заключённым пришли с проверкой и обнаружили 9 мобильных телефонов. Кроме того, при обыске соседних камер были найдены несколько шампуров.

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Напомним, что 16 июня 2024 года несколько заключённых СИЗО-1 в Ростове взяли в плен сотрудников изолятора. У них были ножи, телефоны и флаг с террористической символикой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Akin Ozcan

Юрий Лысенко
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