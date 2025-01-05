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5 января, 11:43

Ещё два подростка отправились в СИЗО за подготовку теракта в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении под стражу до 21 февраля двух 17-летних подростков — второго и третьего фигурантов дела о подготовке теракта в столице Свердловской области. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору».

«Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля», — объявил судьи на заседании.

Оба обвиняемых — студенты второго курса одного из техникумов Екатеринбурга, 2007 года рождения, холосты, работы не имеет. Третьего подсудимого, которому 16 лет, заключили под стражу в зале суда часом ранее.

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Напомним, 4 января в Екатеринбурге по подозрению в подготовке террористического акта в общественном месте были задержаны четверо подростков. Во время допроса один из них признался, что является подписчиком неонацистского телеграм-канала. Кроме того, он заявил, что во время планирования преступления рассматривались несколько объектов для атаки. Двоим подозреваемым уже предъявили обвинения.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Юрий Лысенко
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