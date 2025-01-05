Ещё два подростка отправились в СИЗО за подготовку теракта в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении под стражу до 21 февраля двух 17-летних подростков — второго и третьего фигурантов дела о подготовке теракта в столице Свердловской области. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору».

«Рассмотрев в закрытом судебном заседании, суд постановил избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 февраля», — объявил судьи на заседании.