Террористические акты в США возникают как следствие внутренних и внешних политических проблем, а также из-за недостатка координации между спецслужбами различных стран. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«Дональд Трамп находится под ударом, под террористической угрозой... Террористические акты в США — это ответная реакция на проблемы внутренней и внешней американской политики. Эти ошибки ударили бумерангом по жителям страны», — сказал Шхагошев в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что длительное отсутствие терактов в какой-либо стране не говорит о том, что там нет террористической ячейки. Он выразил мнение, что борьба с терроризмом в США была неэффективной и добавил, что демократы приостановили антитеррористическую деятельность, а также сделали сотрудничество с российскими спецслужбами невозможным, что он считает большой ошибкой ввиду значительного опыта России в данной области.