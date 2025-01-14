Бастрыкин заявил, что по делу о теракте в «Крокусе» проходят 27 обвиняемых
По делу о теракте в «Крокус Сити Холл» проходят 27 фигурантов, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он отметил, что этот теракт стал самым трагическим и тяжёлым происшествием 2024 года.
«Продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта. Выявлены и продолжают проверяться финансовые связи между обвиняемыми через единые центры сбора денежных средств», — заявил Бастрыкин в интервью RG.ru.
Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года, боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, в Москве были арестованы 12 их пособников. Ранее стало известно, что боевики, связанные с терактом, могут получить от 7,5 года до 15 лет тюрьмы в Турции.
Life.ru