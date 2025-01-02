Связанным с терактом в «Крокусе» боевикам светит до 15 лет тюрьмы в Турции

Прокуратура Стамбула затребовала приговорить пятерых связанных с исполнителями террористического акта в подмосковном «Крокусе» к тюремным срокам от 7,5 до 15 лет. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В материале говорится, что обвиняемые состояли в ИГИЛ* и инструктировали террористов, атаковавших посетителей «Крокуса». В частности, они обещали боевикам 800 тысяч рублей и новые паспорта. Фигуранты временно проживали в квартире на окраине Стамбула. Их удалось задержать при попытки выезда из Турции.

В начале декабря стало известно, что российские правоохранители задержали ещё четверых сообщников убийц из «Крокуса». Они помогали прятаться одному из преступников, который снабдил оружием исполнителей теракта.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта, боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, в Москве были арестованы 12 их пособников.