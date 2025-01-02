Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 января, 10:43

Связанным с терактом в «Крокусе» боевикам светит до 15 лет тюрьмы в Турции

Anadolu: Турция требует до 15 лет тюрьмы для связанных с «Крокусом» боевиков

Прокуратура Стамбула затребовала приговорить пятерых связанных с исполнителями террористического акта в подмосковном «Крокусе» к тюремным срокам от 7,5 до 15 лет. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В материале говорится, что обвиняемые состояли в ИГИЛ* и инструктировали террористов, атаковавших посетителей «Крокуса». В частности, они обещали боевикам 800 тысяч рублей и новые паспорта. Фигуранты временно проживали в квартире на окраине Стамбула. Их удалось задержать при попытки выезда из Турции.

В начале декабря стало известно, что российские правоохранители задержали ещё четверых сообщников убийц из «Крокуса». Они помогали прятаться одному из преступников, который снабдил оружием исполнителей теракта.

Воробьёв рассказал о разработке мемориала на месте теракта в «Крокусе»
Воробьёв рассказал о разработке мемориала на месте теракта в «Крокусе»

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта, боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, в Москве были арестованы 12 их пособников.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в РФ.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Турция
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar