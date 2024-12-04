Полиция задержала ещё четверых сообщников фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Правоохранительные органы задержали ещё четверых участников баталхаджинской* террористической организации. Они помогали скрываться одному из преступников, который снабжал оружием боевиков для совершения теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщает газета «Известия».

Полиция задержала сообщников боевиков, устроивших теракт в «Крокус сити холле». Видео © Газета «Известия»

Фигуранты дела 22-летний Хусен Кулаев, 27-летний Махмуд Картоев, 28-летний Мансур Точиев и 35-летний Магомед Санталиев помогали скрываться от уголовного преследования Батыру Кулаеву**. Именно он снабдил террористов оружием.

Правоохранительные органы также провели обыски в квартирах задержанных. У одного из участников баталхаджинской* террористической организации обнаружили оружие и боеприпасы. Кроме того, силовики нашли переписку с лидерами объединения. Выяснилось, что главари способствовали переправке за рубеж пособников теракта в «Крокусе».

Ранее в российский перечень террористов и экстремистов были внесены девять подозреваемых, которые проходят по делу о массовом расстреле посетителей в подмосковном «Крокусе». В список вошли: Джабраил Аушев**, Хаваж-Багаудин Алиев**, Джумахон Курбонов**, Батыр Кулаев**, Хусейн Хамидов**, Умеджан Солиев**, Мустаким Солиев**, Хусейн Медов**, Шахронджон Гадоев**. Всем им от 20 до 32 лет.

Напомним, что теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта, боевики открыли огонь из автоматов перед концертом группы «Пикник», а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали уже на следующей день в Брянской области, в Москве были арестованы 12 их пособников.