«Орешник» (ракета)
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2 декабря, 13:11

Для детей, потерявших родителей в «Крокусе», открыты вклады на 512 млн

Для детей, оставшихся без родителей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», были открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В своем Telegram-канале он отметил, что пострадавшим с инвалидностью выделено 17 миллионов рублей, а также предусмотрены средства для улучшения жилищных условий детей, лишившихся одного или обоих родителей в результате теракта — на эти цели уже было потрачено более 19 миллионов рублей.

Сразу после трагедии РКК организовал мобильный пункт помощи на месте происшествия, обеспечил горячее питание и запустил круглосуточную горячую линию психологической поддержки.

«На первом этапе 97 семей получили материальную помощь на сумму свыше 30 миллионов рублей», — уточнил Савчук.

Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле"
Установлена причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокус сити холле"

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области, а в Москве были арестованы 12 человек по данному делу. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами.

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Life.ru

Марина Фещенко
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