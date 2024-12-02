Для детей, потерявших родителей в «Крокусе», открыты вклады на 512 млн

Для детей, оставшихся без родителей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», были открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

В своем Telegram-канале он отметил, что пострадавшим с инвалидностью выделено 17 миллионов рублей, а также предусмотрены средства для улучшения жилищных условий детей, лишившихся одного или обоих родителей в результате теракта — на эти цели уже было потрачено более 19 миллионов рублей.