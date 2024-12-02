Для детей, потерявших родителей в «Крокусе», открыты вклады на 512 млн
Для детей, оставшихся без родителей после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», были открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадавшим с инвалидностью выделено 17 миллионов рублей, а также предусмотрены средства для улучшения жилищных условий детей, лишившихся одного или обоих родителей в результате теракта — на эти цели уже было потрачено более 19 миллионов рублей.
Сразу после трагедии РКК организовал мобильный пункт помощи на месте происшествия, обеспечил горячее питание и запустил круглосуточную горячую линию психологической поддержки.
«На первом этапе 97 семей получили материальную помощь на сумму свыше 30 миллионов рублей», — уточнил Савчук.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта в подмосковном Красногорске, когда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям в здании и подожгли зрительный зал. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области, а в Москве были арестованы 12 человек по данному делу. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами.
Life.ru