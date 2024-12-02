«Орешник» (ракета)
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2 декабря, 15:16

Девять фигурантов дела о «Крокусе» внесены в список террористов и экстремистов

В российский перечень террористов и экстремистов внесены девять подозреваемых, которые проходят по делу о массовом расстреле посетителей в подмосковном «Крокусе». Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

В список вошли: Джабраил Аушев*, Хаваж-Багаудин Алиев*, Джумахон Курбонов*, Батыр Кулаев*, Хусейн Хамидов*, Умеджан Солиев*, Мустаким Солиев*, Хусейн Медов*, Шахронджон Гадоев*. Всем им от 20 до 32 лет.

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Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта в подмосковном Красногорске, боевики открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области, а в Москве были арестованы 12 человек по данному делу. Следствие заявляло о связях преступников с СБУ и украинскими националистами. Сейчас для детей, оставшихся без родителей после теракта, были открыты вклады на общую сумму 512 миллионов рублей.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Telegram / Следком РФ

Татьяна Миссуми
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