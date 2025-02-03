Криминалист раскрыл Life.ru, как подрывник попал в элитный ЖК «Алые паруса» и убил Саркисяна

Злоумышленник со взрывным устройством проник в ЖК «Алые Паруса» под видом курьера, как это чаще всего происходит, или же представившись кем-то из проверяющего персонала, например сотрудником ЖКХ. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.

«Проникли в ЖК также, как и все проникают — под видом курьера или проверяющего, например, сотрудника ЖКХ. Сейчас чаще всего используют курьеров. Одеваются в форму курьерской службы, заходят. Охранник спросит: «Куда?». Курьер назовёт любую квартиру или скажет, что у него встреча, что нужно передать что-то человеку. Охранник может предложить подождать в холле. А холл там большой, это не простая пятиэтажка, а серьёзный, дорогой жилой комплекс. Пока курьер якобы ждёт человека, он может аккуратно, чтобы охранник отвлёкся, положить небольшой свёрток, например, под диван или кресло. Потом может сделать вид, что ему позвонили, и уйти. Охранник попрощается, и всё. Взрывное устройство остаётся там, где его замышляли оставить злоумышленники. Это самый распространённый и простой вариант», — объяснил наш собеседник.

По его словам, организаторы преступления могли выбрать женщину, чтобы пронести в здание СВУ — таким образом у охраны было бы меньше подозрений, чем к мигранту или незнакомому мужчине, которых могли остановить и досмотреть. Из этих соображений была выбрана привлекательная девушка. Задержат её или нет — вопрос к правоохранительным органам. Если исполнительница засветилась на камерах, то её личность можно будет установить, но это зависит от того, кто она и откуда приехала. Розыск не всегда завершается успехом и требует времени, пояснил эксперт.

Иногда преступников задерживают по горячим следам, в тот же день или через сутки, добавил Игнатов. Например, так было в случае с терактом в «Крокус Сити», где злоумышленников задержали в течение суток. Однако порой это занимает недели, месяцы или даже годы. Некоторые заказные убийства, совершённые в 90-х, раскрываются только сейчас. При этом других городах, где камер меньше, процент раскрываемости ниже, указал собеседник Life.ru.