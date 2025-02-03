Криминалист раскрыл Life.ru, как подрывник попал в элитный ЖК «Алые паруса» и убил Саркисяна
Криминалист Игнатов: Подрывник мог проникнуть в «Алые Паруса» под видом курьера
Злоумышленник со взрывным устройством проник в ЖК «Алые Паруса» под видом курьера, как это чаще всего происходит, или же представившись кем-то из проверяющего персонала, например сотрудником ЖКХ. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал криминалист Михаил Игнатов.
«Проникли в ЖК также, как и все проникают — под видом курьера или проверяющего, например, сотрудника ЖКХ. Сейчас чаще всего используют курьеров. Одеваются в форму курьерской службы, заходят. Охранник спросит: «Куда?». Курьер назовёт любую квартиру или скажет, что у него встреча, что нужно передать что-то человеку. Охранник может предложить подождать в холле. А холл там большой, это не простая пятиэтажка, а серьёзный, дорогой жилой комплекс. Пока курьер якобы ждёт человека, он может аккуратно, чтобы охранник отвлёкся, положить небольшой свёрток, например, под диван или кресло. Потом может сделать вид, что ему позвонили, и уйти. Охранник попрощается, и всё. Взрывное устройство остаётся там, где его замышляли оставить злоумышленники. Это самый распространённый и простой вариант», — объяснил наш собеседник.
По его словам, организаторы преступления могли выбрать женщину, чтобы пронести в здание СВУ — таким образом у охраны было бы меньше подозрений, чем к мигранту или незнакомому мужчине, которых могли остановить и досмотреть. Из этих соображений была выбрана привлекательная девушка. Задержат её или нет — вопрос к правоохранительным органам. Если исполнительница засветилась на камерах, то её личность можно будет установить, но это зависит от того, кто она и откуда приехала. Розыск не всегда завершается успехом и требует времени, пояснил эксперт.
Иногда преступников задерживают по горячим следам, в тот же день или через сутки, добавил Игнатов. Например, так было в случае с терактом в «Крокус Сити», где злоумышленников задержали в течение суток. Однако порой это занимает недели, месяцы или даже годы. Некоторые заказные убийства, совершённые в 90-х, раскрываются только сейчас. При этом других городах, где камер меньше, процент раскрываемости ниже, указал собеседник Life.ru.
«Например, в 1994 году был убит глава Всероссийского фонда помощи ветеранам войны в Афганистане Михаил Лиходей. Взрывное устройство заложили в лифт его дома. Он погиб сразу, а охранник, который был с ним, тоже погиб от потери крови. Также в 1996 году на Котляковском кладбище произошёл взрыв на поминках этого человека, Михаила Лиходея. Тогда погибло 14 человек <...> Потом был взрыв на Пушкинской площади, когда пытались убить вора в законе Андрея Исаева по кличке «Расписной». Он пострадал незначительно, но погибла 8-летняя девочка, которая проходила мимо», — рассказал криминалист.
Напомним, взрыв в столичном ЖК «Алые Паруса» произошёл сегодня около 09:50. Погибли двое человек — глава федерации бокса ДНР, основатель батальона АрБат Армен Саркисян (скончался в больнице) и один из его охранников (умер на месте). Помимо них пострадали ещё трое человек. Служба безопасности Саркисяна утверждает, что не заметила каких-либо угроз или признаков слежки за ним.
Life.ru