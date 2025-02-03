Убийство в «Алых Парусах» сочли жестоким посланием Зеленского российской элите
Эксперт Марков счёл «жестоким посланием» российской элите взрыв в «Алых Парусах»
Украина сделала очень чёткое послание всей российской элите через зверскую расправу над основателем батальона «Арбат», главой федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном в московском ЖК «Алые Паруса». Так полагает политолог Сергей Марков.
«От украинских террористов нельзя спрятаться нигде. Поскольку ЖК «Алые Паруса» очень элитный, то этот теракт — это и жестокое послание Зеленского всей российской элите: «Вы не спрячетесь от меня нигде, мы придём и всех кого захотим — убьём, несмотря ни на какую охрану», — написал он в телеграм-канале.
Эксперт уверен, что автором «послания» мог стать лично Владимир Зеленский. По словам Маркова, Саркисян переехал в «Алые Паруса», потому что у него родился ребёнок, а также ему было необходимо скрыться от угроз со стороны Киева.
Напомним, что взрыв произошёл в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. В результате трагедии погибли два человека: глава федерации бокса ДНР, основатель подразделения «Арбат» Армен Саркисян (он скончался в больнице) и его охранник (умер на месте). Пострадавшими числятся три человека. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, убийца мог снимать квартиру в ЖК и длительное время вести слежку за Саркисяном.
Life.ru