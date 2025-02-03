Убийство в «Алых Парусах» сочли жестоким посланием Зеленского российской элите

Украина сделала очень чёткое послание всей российской элите через зверскую расправу над основателем батальона «Арбат», главой федерации бокса ДНР Арменом Саркисяном в московском ЖК «Алые Паруса». Так полагает политолог Сергей Марков.

«От украинских террористов нельзя спрятаться нигде. Поскольку ЖК «Алые Паруса» очень элитный, то этот теракт — это и жестокое послание Зеленского всей российской элите: «Вы не спрячетесь от меня нигде, мы придём и всех кого захотим — убьём, несмотря ни на какую охрану», — написал он в телеграм-канале.