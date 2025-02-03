Охрана не замечала слежку киллера за основателем батальона «Арбат» в «Алых парусах»
Охрана убитого в «Алых парусах» Саркисяна перед взрывом не чувствовала угрозы
41-летний Сергей Шкрябатовский пострадал во время взрыва в ЖК «Алые паруса». Он был телохранителем главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Сейчас охранник в больнице, у него открытый перелом левой голени. Жена Сергея узнала о взрыве благодаря телефонному звонку.
В разговоре с kp.ru Виктория рассказала, что узнала о трагедии неожиданно – ей набрали из больницы. Она объяснила, что супруг бывший военный. После завершения карьеры они решили создать частное охранное агентство, специализирующиеся на установке систем видеонаблюдения. Сам Сергей работал там личным охранником.
«Мне сообщили, что него только что доставили в больницу. Так я узнала о взрыве… О том, как долго он работал телохранителем у Саркисяна, я говорить не хочу. Мы не чувствовали никакой угрозы, не было мыслей о возможной опасности. Я пока не знаю, в каком он состоянии и как себя чувствует – сейчас я еду к нему», – поделилась Виктория.
Напомним, что взрыв произошёл в жилом комплексе «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве около 09:50 утра. В результате трагедии погибли два человека: Армен Саркисян, глава федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат», который скончался в больнице, и его охранник, умерший на месте. В настоящее время следователи занимаются установлением лиц, ответственных за размещение взрывного устройства в холле жилого комплекса. Они не исключают, что подрывник мог снимать квартиру в «Алых парусах» ради слежки за Саркисяном. По одной из версий, СВУ заложили мужчина под видом курьера или прятавшая лицо девушка в чёрном.
Life.ru