Охрана не замечала слежку киллера за основателем батальона «Арбат» в «‎Алых парусах»

41-летний Сергей Шкрябатовский пострадал во время взрыва в ЖК «Алые паруса». Он был телохранителем главы Федерации бокса ДНР и создателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Сейчас охранник в больнице, у него открытый перелом левой голени. Жена Сергея узнала о взрыве благодаря телефонному звонку.

В разговоре с kp.ru Виктория рассказала, что узнала о трагедии неожиданно – ей набрали из больницы. Она объяснила, что супруг бывший военный. После завершения карьеры они решили создать частное охранное агентство, специализирующиеся на установке систем видеонаблюдения. Сам Сергей работал там личным охранником.

«Мне сообщили, что него только что доставили в больницу. Так я узнала о взрыве… О том, как долго он работал телохранителем у Саркисяна, я говорить не хочу. Мы не чувствовали никакой угрозы, не было мыслей о возможной опасности. Я пока не знаю, в каком он состоянии и как себя чувствует – сейчас я еду к нему», – поделилась Виктория.